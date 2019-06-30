Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов на межкорейской границе

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в драке американских и северокорейских журналистов в воскресенье, 30 июня, в ходе встречи главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в Twitter написал журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.” — Jim Acosta (@Acosta) June 30, 2019

«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы», — сообщил Акоста.

Сегодня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, прошла встреча лидеров США и КНДР. Политики пожали друг-другу руки и провели переговоры в «Доме мира» в пункте Пханмунджом.