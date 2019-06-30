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13:30   30 Июня 2019
Весь мир

Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов на межкорейской границе

Пресс-секретарь Трампа пострадала в драке журналистов на межкорейской границе

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в драке американских и северокорейских журналистов в воскресенье, 30 июня, в ходе встречи главы США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в Twitter написал журналист CNN Джим Акоста, входящий в пул Белого дома.

«Мне сказали, что новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в потасовку с северокорейцами, которые пытались оттолкнуть членов пресс-пула Белого дома, чтобы занять лучшую позицию для освещения встречи Трампа и Кима. Гришэм получила небольшие ушибы», — сообщил Акоста.

Сегодня на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров, прошла встреча лидеров США и КНДР. Политики пожали друг-другу руки и провели переговоры в «Доме мира» в пункте Пханмунджом.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #кндр #трамп #журналисты #ким чен ын

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