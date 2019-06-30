Британские и американские военные участвуют в учениях в Грузии

Военные учения в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии проходят при участии более 40 военных из США, Великобритании, Польши, Чехии Литвы, Латвии, Эстонии, Армении и Украины.

Об этом в воскресенье сообщает грузинское Министерство обороны.

«Проводится летний курс горной базисной подготовки с участием 40 военных из девяти стран. Слушатели изучат базовые навыки горной подготовки - передвижение в горах. В случае успешного прохождения учений им передадут сертификаты и нагрудные знаки», - заявил майор Шота Схиртладзе, руководящий учениями.

Иностранные военные, помимо передвижения в горах, учатся спускаться со скалы, преодолевать полосу препятствий и пересекать реки. Кроме того, в рамках курса военных обучат пользоваться горным снаряжением. Летний курс в грузинской Школе горной подготовки проходит с 16 июня по 5 июля.

Школа горной подготовки в грузинском городе Сачхере была открыта в 2004 году, а в 2010 году Североатлантический совет НАТО принял решение присвоить школе статус Центра образования и подготовки в рамках программы «Партнерство ради мира».