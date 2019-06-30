Экс-жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Ростовская полиция задержала бывшую жену Вячеслава Цеповяза, осужденного за массовое убийство в станице Кущевская, Наталью Стришнюю и ее брата. Их подозревают в вымогательстве 70 миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Стришней Эдуарда Чургулия. По его словам, полицейские задержали ее утром 29 июня.Ей изберут меру пресечения в Ростове-на-Дону 30 июня. Дело против нее возбудили еще 24 мая.

«Якобы в 2010 году Наталья вместе с братом вымогали с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы, там порядка 70 миллионов рублей, причем лично принимали участие», — заявил адвокат.

Чургулия назвал обвинение надуманным. По условиям брачного договора с Цеповязом его экс-супруге принадлежит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тысяч гектаров. Как заявил адвокат, Стришняя в 2010 году там еще не работала, а ее брат «вообще работал завгаражом».

Напомним, осенью 2010 года банда Сергея Цапка убила в станице Кущевская 12 человек. Цапок получил пожизненный срок и умер в СИЗО. Цеповяз в 2013 осудили на 20 лет колонии, позже ему снизили ему срок на два месяца.