Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поручил Шойгу привлечь армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Путин поручил Шойгу привлечь армию к борьбе с паводком в Иркутской области

 Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках

Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

 Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США
Путин поручил Шойгу привлечь армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Путин поручил Шойгу привлечь армию к борьбе с паводком в Иркутской области

 Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках

Минобороны введет автоматизированную систему контроля ГСМ в войсках
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

Три спутника Илона Маска потерялись в космосе

 Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США

Кипр не закроет порты для российских кораблей из-за требований США
13:57   30 Июня 2019
Россия

Макрон пообещал приехать в Москву на 75-летие Победы

Макрон пообещал приехать в Москву на 75-летие Победы

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в Москву  на 75-летний юбилей Победы в 2020 году. Об этом он заявил в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там», — сообщил Макрон.

По его словам, Франция знает, что «многим обязана России, тем, кто сопротивлялся». Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин встретился с Макроном в рамках саммита Группы 20 в пятницу, 28 июня. Он пригласил коллегу из Франции поучаствовать в торжествах, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Путин также поблагодарил Макрона за приглашение на Парижский форум мира, аобещав, что постарается приехать. Кроме того, президент РФ пригласил на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа.

Саммит G20 проходил 28-29 июня в японской Осаке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #франция #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...