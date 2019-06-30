Макрон пообещал приехать в Москву на 75-летие Победы

Французский президент Эммануэль Макрон подтвердил, что приедет в Москву на 75-летний юбилей Победы в 2020 году. Об этом он заявил в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

«Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там», — сообщил Макрон.

По его словам, Франция знает, что «многим обязана России, тем, кто сопротивлялся». Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин встретился с Макроном в рамках саммита Группы 20 в пятницу, 28 июня. Он пригласил коллегу из Франции поучаствовать в торжествах, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Путин также поблагодарил Макрона за приглашение на Парижский форум мира, аобещав, что постарается приехать. Кроме того, президент РФ пригласил на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа.

Саммит G20 проходил 28-29 июня в японской Осаке.