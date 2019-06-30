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 Трамп заявил о создании групп переговорщиков с КНДР

Трамп заявил о создании групп переговорщиков с КНДР
12:51   30 Июня 2019
Весь мир

Трамп заявил о создании групп переговорщиков с КНДР

Трамп заявил о создании групп переговорщиков с КНДР

Соединенные Штаты и КНДР возобновят переговоры рабочего уровня о денуклеаризации Корейского полуострова в течение нескольких недель. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в демилитаризированной зоне на границе двух Корей.

Соответствующая договоренность была достигнута на его текущей встрече с руководителям КНДР Ким Чен Ыном. Эти американо-северокорейские переговоры состоялись в воскресенье, 30 июня. 

«Команды попытаются выработать некоторые детали. Опять-таки: скорость не является целью, мы хотим посмотреть, сможем ли выработать по-настоящему всеобъемлющую, хорошую сделку», — заявил Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что команды заработают в течение двух-трех следующих недель. Руководителем американской группы будет назначен спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, добавил Трамп.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #кндр #трамп

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