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12:58   30 Июня 2019
Весь мир

Десантный корабль США зашел в порт Одессы

Десантный корабль США зашел в порт Одессы

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma американских ВМС прибыл в порт Одессы, где примет участие в учениях Sea Breeze — 2019. Об этом сообщило местное издание «Думская.net». Отмечается, что судно доставило на Украину подразделение морских пехотинцев также для участия в учениях. 

Кроме того, в одесский порт прибудет еще один корабль из Соединенных Штатов: ракетный эсминец USS Carney. Украино-американские учения Sea Breeze в этом году стартуют 1 июля. Мероприятия будут проводиться на море, земле, в воздухе и под водой.

Украинское законодательство не допускает размещения военных баз других государства, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента Украины. Экс-президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон в марте этого года.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #одесса #эсминец

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