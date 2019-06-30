Десантный корабль США зашел в порт Одессы

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma американских ВМС прибыл в порт Одессы, где примет участие в учениях Sea Breeze — 2019. Об этом сообщило местное издание «Думская.net». Отмечается, что судно доставило на Украину подразделение морских пехотинцев также для участия в учениях.

Кроме того, в одесский порт прибудет еще один корабль из Соединенных Штатов: ракетный эсминец USS Carney. Украино-американские учения Sea Breeze в этом году стартуют 1 июля. Мероприятия будут проводиться на море, земле, в воздухе и под водой.

Украинское законодательство не допускает размещения военных баз других государства, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента Украины. Экс-президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон в марте этого года.