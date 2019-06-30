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12:33   30 Июня 2019
Россия

Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр

Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр

Российская сборная досрочно заняла итоговое первое место в медальном зачете проходящих Европейских игр, которые проходят в Минске. Идущая в общем зачете Белоруссия лишилась шансов догнать Россию по количеству золотых медалей.

Сейчас у россиян в активе 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. Белорусские спортсмены имеют 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых. Тройку лидеров замыкает Италия — 11, 13, 11 соответственно.

Россия одержала победу и по общему количеству — 93. На второй строчке расположилась Белоруссия (61), на третьей –—Украина (37).

Европейские игры проходят с 21 по 30 июня в Минске. В соревнованиях участвуют 50 стран. Церемония закрытия игр состоится в воскресенье, 30 июня. В ней поучаствуют российский лидер Владимир Путин. На открытии соревнований РФ представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #минск #европейские игры

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