Заместитель председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал информацию украинского правительство о передаче Украине от Франции 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает RT в воскресенье, 30 июня.

По словам Швыткина, Параж продолжает политику Вашингтона, «когда сбывается старая техника». Россия не видит в этом ничего нового, отметил он

«Если Украина станет использовать катера в мирных целях — это одно дело. Но если же они будут использоваться в части продолжения агрессивной военной политики — это совсем другой вопрос», — отметил парламентарий.

Франция должна понимать, что она может стать неким пособником в случае нарушения норм международного морского права со стороны Украины, подчеркнул Швыткин.

Ранее пресс-служба украинского правительства сообщала, что Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Их длина составляет 32 метра. Катера способны развить скорость до 35 узлов. Корабли вмешают до 13 человек. На катера можно установить боевые модули.