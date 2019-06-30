Минобороны хочет открыть собственную киностудию для производства военных фильмов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью телеканалу «Звезда» о планах ведомства создать в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке киностудию, в которой будут создаваться качественные военные фильмы.

«Мы хотим, чтобы появилось хорошее правдивое кино, и именно поэтому мы приступили и, я думаю, в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Он, кстати, будет здесь - на территории парка «Патриот» - и на отдельных площадях в Москве», - рассказал министр.

При этом он добавил, что в Минобороны периодически поступают обращения от представителей киноиндустрии с предложениями о съемках военных фильмов, например картины о Первой мировой войне. Но кино нужно снимать и о сегодняшнем времени, о современных героях, которые противостоят такому чудовищному монстру, как международный героизм, добавил Сергей Шойгу.

О планах оборонного ведомства в скором времени воссоздать киностудию Минобороны Шойгу сообщал еще в марте текущего года. При этом замглавы ведомства – руководитель Главного военно-политического управления российских Вооруженных сил Андрей Картаполов сообщил, что в скором времени в РФ будут сняты художественные картины, рассказывающие об успехах наших военнослужащих в борьбе против международного терроризма в Сирии.

Напомним: строительство военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» началось 9 июня 2014 года, когда при участии министра обороны России Сергея Шойгу и губернатора Московской области Андрея Воробьева прошла церемония заложения первого камня.

Спустя год – 16 июня 2015 года парк, площадь которого составляет более пяти тысяч гектаров, был открыт и за короткое время стал одним из любимых мест отдыха. На территории парка «Патриот» открыты Конгрессно-выстовочный центр российской армии, музеи авиации, бронетанковой техники и артиллерии, а также там проводятся выставки исторических образцов оружия и современных вооружений и военной техники.

В 2016 году на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу выступил с предложением открыть филиалы военно-патриотического парка «Патриот» во всех военных округах страны.