Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии и с американская компания Lewis Machine & Tool (LMT) подпишут контракт на 75 миллионов евро о поставках автоматов и комплектующих эстонской армии. Об этом сообщает агенство BNS в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что по условиям договора Эстония будет закупать у США оружие семь лет. Первую партию из 16 тысяч автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм доставят в конце текущего года в Скаутский батальон. Следующие партии оружия поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, а также в народное ополчение (кайтселийт).

Договор с LMT предусматривает также закупку оружия для департамента полиции и погранохраны и для учреждений Министерства юстиции. Стороны подпишут документ1 июля.