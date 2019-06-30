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 Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

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 Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

11:39   30 Июня 2019
Весь мир

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Государственный Центр оборонных инвестиций Эстонии и с американская компания Lewis Machine & Tool (LMT) подпишут контракт на 75 миллионов евро о поставках автоматов и комплектующих эстонской армии.  Об этом сообщает агенство BNS в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что по условиям договора Эстония будет закупать у США оружие семь лет. Первую партию из 16 тысяч автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм доставят в конце текущего года в Скаутский батальон. Следующие партии оружия  поступят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, а также в народное ополчение (кайтселийт).

Договор с LMT предусматривает также закупку оружия для департамента полиции и погранохраны и для учреждений Министерства юстиции. Стороны подпишут документ1 июля.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #эстония #оружие

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