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Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

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11:45   30 Июня 2019
Весь мир

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Российский президент Владимир Путин прибыл в воскресенье в Минск, где у него запланировано посещение торжественной церемонии закрытия Вторых Европейских игр.

Принять участие в данной церемонии российского лидера пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи 25 июня.

Две недели назад президенты России и Белоруссии встретились на саммите ШОС в Бишкеке. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин и Лукашенко в ходе встречи подтвердили обоюдное желание в скором времени провести двусторонние переговоры.

Во вторых Европейских играх, которые начались в столице Белоруссии 21 июня, участие принимают порядка 3 600 спортсменов, в том числе российская сборная, которая лидирует в общекомандном зачете, набрав к концу состязаний 93 медали, из которых 39 – это золото, 19 – серебро и 35 – бронза.

На втором месте в общекомандном зачете команда Белоруссии, завоевавшая 61 медаль – 22 золотые, 14 серебряных и 25 бронзовых. На третьем месте итальянская команда, у которой 35 наград (11-13-11).

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

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Автор: Александр Люблинский
#путин #минск #закрытие #церемония #вторыеевропейскиеигры

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