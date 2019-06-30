Винокурова призвала избирком и правоохранителей жестко отреагировать на скандал с «рисовкой» подписей за Соболь

Штаб по подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь был обнаружен полицейскими на одной из съемных квартир в Пресненском районе Москвы. Видеозапись, которая запечатлела происходящее на «фабрике фейковых подписей», выложил в интернет друг владельца квартиры. Ситуацию прокомментировала журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Автор видео отмечает, что его друг, находясь в Крыму, стал получать жалобы от соседей, которые были недовольны тем, что в его квартиру приходят большие компании посторонних людей, шумят там и курят. При этом жилье арендовали совершенно другие люди. Навестить сомнительных квартирантов друг собственника решил сразу вместе с сотрудниками полиции.

Там они обнаружили мужчин, которые подделывали подписи за кандидата в Мосгордуму, юриста навальновского ФБК Любовь Соболь. Видеозапись отчетливо зафиксировала бланки для подписей и агитационные листы соратницы опального блогера.

Как только в СМИ со ссылкой на полицию начали появляться первые новости о работе «фабрики по подделке подписей» в пользу Соболь, команда Алексея Навального заявила, что в ходе предвыборной кампании в столичный парламент в настоящее время подписи подделываются за самых разных кандидатов.

В частности, в «рисовке» блогер и его соратники обвинили кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина, который баллотируется Мосгордуму от того же 43-го избирательного округа, что и Соболь. Однако каких-либо доказательств своих «разоблачений» они не стали предоставлять, чего нельзя сказать о фабрикации автографов за юриста ФБК.

Винокурова, в 2016 году вошедшая в экспертный состав комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, в беседе с ФАН заявила, что подделка подписей за кандидатов в Мосгордуму — дело не такое уж и редкое.

«В 2014 году я лично была свидетельницей того, как две девушки «рисовали» подписи за одного из демократических кандидатов прямо за столиком в кафе. Я подошла к ним, сказала, что вызову полицию, потому что вижу, что они совершают уголовное преступление. Девушки убежали. А потом про кандидата, на которого они работали, говорили, что, несмотря на титанические усилия, ему не удалось собрать подписи для участия в выборах», — заявила Винокурова.

По мнению журналистки, подделка подписей нужна тем кандидатам, которые не имеют собственной базы сторонников. Винокурова заметила, что если базы у кандидатов нет, то для сбора необходимо большое количество средств, чтобы оплатить работу сборщиков. Однако, добавила она, в случае отсутствия денег, отдельные недобросовестные кандидаты занимаются фабрикацией подписей избирателей.

«Вот это как раз случай Любови Соболь. На мой взгляд, здесь должна последовать жесткая реакция Мосгоризбиркома и правоохранителей. А чтобы таких махинаций в Москве не было, есть хорошая идея — разрешить сбор электронных подписей через сайт госуслуг. Да и кандидатам это бы облегчило работу, потому что в столице люди неохотно открывают двери сборщикам подписей и процент тех, кто живет по месту регистрации, невелик. Такая вот особенность нашего городка», — добавила эксперт.

Она считает, что кандидаты из числа пособников Навального крайне любят всюду устроить скандал.

«Их скандалы — это скандалы ради скандалов. Поэтому после разоблачения рисовальщиков подписей за Соболь с их стороны последовали обвинения в адрес других кандидатов в Мосгордуму», — объяснила журналистка.

Грязные приемы в ходе предвыборной гонки для Любови Соболь становятся явлением постоянным. Протеже Навального уже вынудила посредством давления сняться с выборов заслужившую любовь москвичей за развитие паллиативной помощи общественницу Анну Федермессер.

Женщина, которая как и Соболь претендовала на кресло в Мосгордуме от 43-го округа, имеет гораздо больше одобрения среди столичных жителей, а потому на ее фоне юрист ФБК явно проигрывала. В результате на Федермессер обрушился шквал оскорблений и угроз физической расправой. Кандидат не смогла выдержать такого давления и отказалась от гонки.