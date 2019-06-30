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11:13   30 Июня 2019
Россия

Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма заявила, что для решения актуальных задач сегодняшнего дня и обеспечения устойчивого экономического роста нужно укреплять межпарламентское сотрудничество.

«Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество», — заметила председатель верхней палаты парламента.

Кроме того, по ее мнению, стоит вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с зарубежными партнерами, а также совместными усилиями совершенствовать правовую систему в мире. Заявление Матвиенко появилось в воскресенье, 30 июня, на публичной странице Совета Федерации во «ВКонтакте».

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #совфед

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