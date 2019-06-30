Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Международным днем парламентаризма заявила, что для решения актуальных задач сегодняшнего дня и обеспечения устойчивого экономического роста нужно укреплять межпарламентское сотрудничество.

«Для решения актуальных задач современности, обеспечения устойчивого экономического роста и благополучия будущих поколений необходимо всемерно укреплять межпарламентское сотрудничество», — заметила председатель верхней палаты парламента.

Кроме того, по ее мнению, стоит вести конструктивный диалог и эффективно взаимодействовать с зарубежными партнерами, а также совместными усилиями совершенствовать правовую систему в мире. Заявление Матвиенко появилось в воскресенье, 30 июня, на публичной странице Совета Федерации во «ВКонтакте».