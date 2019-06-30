Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC). Уже с завтрашнего дня в стране вернутся к коммерческому лову этих животных в собственной экономической зоне. Об этом сообщает агентство Kyodo в воскресенье, 30 июня.

До этого момента японская сторона придерживалась моратория, который был принят несколько десятилетий назад. Моряки планируют отлавливать только те виды китов, численности которых ничего не угрожает. Список видов и квот на вылов животных пока не обнародован

Напромним, Япония решила выйти из IWC еще в конце прошлого года. Такое решение шквал критики со стороны Австралии, Новой Зеландии, а также «Гринпис».