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11:23   30 Июня 2019
Весь мир

Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Япония покинула Международную комиссию по промыслу китов (IWC). Уже с завтрашнего дня в стране вернутся к коммерческому лову этих животных в собственной экономической зоне. Об этом сообщает агентство Kyodo в воскресенье, 30 июня. 

До этого момента японская сторона придерживалась моратория, который был принят несколько десятилетий назад. Моряки планируют отлавливать только те виды китов, численности которых ничего не угрожает. Список видов и квот на вылов животных пока не обнародован

Напромним, Япония решила выйти из IWC еще в конце прошлого года. Такое решение шквал критики со стороны Австралии, Новой Зеландии, а также «Гринпис».

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #ловля #киты

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