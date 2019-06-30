Трамп и Ким Чен Ын пригласили друг друга в гости

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи на межкорейской границе обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян соответственно.

Трансляцию встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в приграничном населенном пункте Пханмунджон вел телеканал CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он пригласить лидера КНДР нанести визит в США, Дональд Трамп ответил:

«Я бы пригласил его прямо сейчас. Я думаю, это историческое событие, великий день для всего мира».

При этом японское информагентство Kyodo, также освещавшее историческую встречу, сообщает, что Ким Чен Ын пригласил американского лидера посетить с визитом Пхеньян.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим Северную Корею. Переходя демаркационную линию на межкорейской границе, Трамп заявил, что это честь для него.