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11:01   30 Июня 2019
Весь мир

Ким Чен Ын узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

Ким Чен Ын узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании коллеги из США Дональда Трампа встретиться в приграничном пункте Пханмунджом из Twitter. Прямую трансляцию переговоров глав государств вело японское телевидение.

«Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter», — отметил глава КНДР.

Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров в воскресенье, 30 июня. Хозяин Белого дома подошел к границе, ему навстречу вышел северокорейский лидер. Они пожали друг другу руки, после этого Трамп перешел на сторону КНДР, где сфотографировался с Ким Чен Ыном.

После этого глава Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, где их встретил Мун Чжэ Ин. Лидеры стран прошли в «Дом мира» в пункте Пханмунджом.

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Автор: Арсений Аскольский
#кндр #трамп #ким чен ын

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