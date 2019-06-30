Ким Чен Ын узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что узнал о желании коллеги из США Дональда Трампа встретиться в приграничном пункте Пханмунджом из Twitter. Прямую трансляцию переговоров глав государств вело японское телевидение.

«Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter», — отметил глава КНДР.

Трамп и Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров в воскресенье, 30 июня. Хозяин Белого дома подошел к границе, ему навстречу вышел северокорейский лидер. Они пожали друг другу руки, после этого Трамп перешел на сторону КНДР, где сфотографировался с Ким Чен Ыном.

После этого глава Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, где их встретил Мун Чжэ Ин. Лидеры стран прошли в «Дом мира» в пункте Пханмунджом.