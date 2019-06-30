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10:55   30 Июня 2019
Весь мир

Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе

Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье 30 июня встретились в населенном пункте Пханмунджом на границе между Корейской республикой и КНДР.

Видеотрансляцию встречи ведет японское телевидение. Как сообщается, американский и северокорейский лидеры, находясь по разные стороны демаркационной линии, пожали друг другу руки. После этого Дональд Трамп пересек границу Северной Кореи, став первым в истории действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

«Пересечение этой границы - огромная честь, - заявил при этом глава Белого дома, добавив также: - Достигается большой прогресс. Завязывается большая дружба».

Со своей стороны и Ким Чен Ын перешел границу и побывал на территории Южной Кореи, при этом он выразил надежду на то, что все проблемы между Северной Кореей и Соединенными Штатами Америки останутся в прошлом, а в двусторонних отношениях будет открыта новая страница.

Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки на межкорейской границе

Ранее визиты в КНДР наносили только бывшие президенты США – Джимми Картер сделал это дважды: в 1994 году и в 2010-м, а Билл Клинтон – в 2009 году.

Год назад летом 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча действующего президента США с северокорейским лидером. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по ядерному разоружению под  гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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Автор: Александр Люблинский
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