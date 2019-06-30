Стали известны регионы с минимальной платой за ЖКХ

Аудиторско-консалитнговая сеть FinExpertiza озвучила регионы, в которых за услуги ЖКХ россияне платят меньше 500 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что самые низкие платежи за услуги ЖКХ в 2018 году были у жителей Дагестана, Тувы и Ингушетии. Так, в Дагестане ежемесячная плата составила 457 рублей на человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488 рублей соответственно.

При этом дороже всех услуги ЖКХ в прошлом году обошлись жителям Магаданской области — 3511 рублей в месяц. В Камчатском крае ежемесячно платили 3420 рублей, в Мурманской области — 3003 рублей. Далее следует Чукотка с 2774 рублями в месяц.

Как ни странно, за ней следует Московская область, где коммунальные услуги оцениваются в 2607 рублей в месяц. Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного человека оценивается в семь раз.