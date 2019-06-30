Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Винокурова призвала избирком и правоохранителей жестко отреагировать на скандал с «рисовкой» подписей за Соболь

Винокурова призвала избирком и правоохранителей жестко отреагировать на скандал с «рисовкой» подписей за Соболь

 Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

 Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Винокурова призвала избирком и правоохранителей жестко отреагировать на скандал с «рисовкой» подписей за Соболь

Винокурова призвала избирком и правоохранителей жестко отреагировать на скандал с «рисовкой» подписей за Соболь

 Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество

Спикер Совфеда призвала укреплять международное парламентское сотрудничество
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

Путин прибыл в Минск на закрытие II Европейских игр

 Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

Эстония закупит автоматы у США на 75 миллионов евро

10:44   30 Июня 2019
Россия

Стали известны регионы с минимальной платой за ЖКХ

Стали известны регионы с минимальной платой за ЖКХ

Аудиторско-консалитнговая сеть FinExpertiza озвучила регионы, в которых за услуги ЖКХ россияне платят меньше 500 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» в воскресенье, 30 июня.

Отмечается, что самые низкие платежи за услуги ЖКХ в 2018 году были у жителей Дагестана, Тувы и Ингушетии. Так, в Дагестане ежемесячная плата составила 457 рублей на человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488 рублей соответственно.

При этом дороже всех услуги ЖКХ в прошлом году обошлись жителям Магаданской области — 3511 рублей в месяц. В Камчатском крае ежемесячно платили 3420 рублей, в Мурманской области —  3003 рублей. Далее следует Чукотка с 2774 рублями в месяц.

Как ни странно, за ней следует Московская область, где коммунальные услуги оцениваются в 2607 рублей в месяц. Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной стоимостью услуг ЖКХ в расчете на одного человека оценивается в семь раз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #жкх #рейтинг #коммуналка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...