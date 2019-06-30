Околосмертные переживания испытывают около 10 процентов людей

Ученые из Германии, Дании и Норвегии провели исследования, в ходе которых выяснили, что около десяти процентов людей имеют опыт околосмертных переживаний, в это число попали даже те, кто никогда не оказывался в потенциально смертельноопасной ситуации.

Результаты исследований международной группы ученых, представленные ранее на Пятом конгрессе Европейской академии неврологии, в воскресенье опубликовал портал MedicalXpress. В частности, выяснилось, что околосмертные переживания тесно связаны с фазой быстрого сна и если человека, находящегося в этой фазе, неожиданно разбудить, он может испытать ощущение связанных конечностей или даже состояние паралича. Отдельные участники испытаний поделились воспоминаниями о предсмертных переживаниях, рассказав, что они чувствовали присутствие человека, которого рядом не было, или ощущали тяжесть на груди, как будто на нее давит некое существо. Также 87% людей, переживших опыт околосмертных ощущений, рассказали, что заметили искажение времени, при это 65% отметили ускорение мышления, а 53% испытали чувство пребывания вне тела.

Участие в исследовании принимали свыше тысячи добровольцев – граждан 35 разных стран. Подавляющее большинство участников испытаний – 73% – оценили опыт околосмертных переживаний как негативный, и только 26% испытуемых эти ощущения скорее понравились.