Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море

Эсминец ВМС США USS Carney вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник. Боевой корабль поучаствует в маневрах Sea Breeze 2019, говорится на сайте Шестого флота США.

Sea Breeze начнутся первого июля недалеко от Одессы. В учениях, которые проводят Украина и Соединенные Штаты, будут задействованы 19 стран, среди которых среди которых Канада, Дания, Великобритания, Эстония, Франция, Грузия, Греция и другие. Также в маневрах поучаствуют 32 корабля и 24 самолета.

С начала года американский эсминец пятый раз заходит в регион. Последний раз эсминец Ross. вошел он в акваторию Черного моря для участия в маневрах с ВМС Болгарии и Грузии.

Россия в последние годы сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле много раз отмечали, что Москва не угрожает другим странам, но не оставит без ответа опасные для ее интересов действия.