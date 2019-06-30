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 Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море

Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море
10:18   30 Июня 2019
Весь мир

Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море

Американский эсминец USS Carney вошел в Черное море

Эсминец ВМС США USS Carney вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник. Боевой корабль поучаствует в маневрах Sea Breeze 2019, говорится на сайте Шестого флота США.

Sea Breeze начнутся первого июля недалеко от Одессы. В учениях, которые проводят Украина и Соединенные Штаты, будут задействованы 19 стран, среди которых среди которых Канада, Дания, Великобритания, Эстония, Франция, Грузия, Греция и другие. Также в маневрах поучаствуют 32 корабля и 24 самолета. 

С начала года американский эсминец пятый раз заходит в регион. Последний раз эсминец Ross. вошел он в акваторию Черного моря для участия в маневрах с ВМС Болгарии и Грузии.

Россия в последние годы сталкивается с беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле много раз отмечали, что Москва не угрожает другим странам, но не оставит без ответа опасные для ее интересов действия.

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Автор: Арсений Аскольский
#учения #эсминец #черное море #вмс сша

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