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9:56   30 Июня 2019
Весь мир

Самодельный вертолет рухнул в Канаде

Самодельный вертолет рухнул в Канаде

Самодельный вертолет потерпел крушение в канадской провинции Манитоба. Пилот и пассажир не пострадали, отмечает телеканал CTV в воскресенье, 30 июня.

Инцидент произошел рядом с аэропортом города Стейнбэк. Как отмечают местные правоохранители, вертолет рухнул в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы при попытке приземления. Летательный аппарат ударился о землю, завалился на бок и вспыхнул.

В результате ЧП самодельная машина полностью сгорела. Мужчина и женщина, находившиеся в вертолете, смогли вовремя его покинуть и не пострадали. Причина инцидента неизвестна.  

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Автор: Арсений Аскольский
#вертолет #крушение #чп #канада

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