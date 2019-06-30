Самодельный вертолет рухнул в Канаде

Самодельный вертолет потерпел крушение в канадской провинции Манитоба. Пилот и пассажир не пострадали, отмечает телеканал CTV в воскресенье, 30 июня.

Инцидент произошел рядом с аэропортом города Стейнбэк. Как отмечают местные правоохранители, вертолет рухнул в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы при попытке приземления. Летательный аппарат ударился о землю, завалился на бок и вспыхнул.

В результате ЧП самодельная машина полностью сгорела. Мужчина и женщина, находившиеся в вертолете, смогли вовремя его покинуть и не пострадали. Причина инцидента неизвестна.