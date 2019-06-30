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9:41   30 Июня 2019
Россия

Роструд рассказал о правилах ухода в отпуск

Роструд рассказал о правилах ухода в отпуск

Роструд напомнил, как правильно уйти в отпуск, пишет «Российская газета» в воскресенье, 30 июня. Работодатель не имеет права самостоятельно решать, как сотруднику разделить ежегодный оплачиваемый отпуск, отмечается в материале.

В случае нарушения такого правила допускают предупреждение или штраф — до пяти тысяч рублей  для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и до 50 тысяч для юридических лиц. Отпуск должен составлять 28 календарных дней, при этом как минимум одна часть должна быть не короче 14 дней. Согласно законодательству, сотрудник имеет право разделить предоставляемые дни на части. 

В ведомстве также напомнили, что работодатель не имеет права отказывать в оплачиваемом отпуске несовершеннолетним и сотрудникам, которые заняты на опасных производствах. Мужчин, чьи супруги находятся в отпуске по беременности и родам, нужно отпускать на отдых в любое удобное время.

Ранее стало известно, что более половины россиян (52%) не пойдут в отпуск этим летом.

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Автор: Арсений Аскольский
#отпуск #тк #роструд

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