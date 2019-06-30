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9:23   30 Июня 2019
Весь мир

Крупнейший в мире аэропорт построили в Пекине

Крупнейший в мире аэропорт построили в Пекине

 

Строительство одного из самых больших аэропортов в мире — «Дасина» — завершилось в Пекине. Он расположен в 46 километрах от центра китайской столицы. Воздушную гавань введут в эксплуатацию 30 сентября 2019 года.

Главная причина строительства «Дасина» заключалась в разгрузке международного аэропорта «Шоуду», который считается одним из самых загруженных в мире. Строительство аэропорта стартовало 15 марта 2016 года. Проект лично контролирует председатель КНР Си Цзиньпин.

Ожидается, что к 2025 году пропускная способность «Дасина» составит 72 миллиона пассажиров в год. Новый аэропорт будет оснащен четырьмя взлетно-посадочными полосами, в год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов.

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Автор: Арсений Аскольский
#аэропорт #китай #пекин #дасин

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