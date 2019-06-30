Трамп и Мун Чжэ Ин прибыли в демилитаризованную зону на границе с КНДР

Американский лидер Дональд Трамп прибыл в воскресенье, 30 июня, в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей для краткой встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, передает японское общественное телевидение.

Как ранее рассказали журналисты президентского пула Трампа, он отправился туда на вертолете корпуса морской пехоты США в 14.04 по местному времени (8.04 по Москве). Встреча Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном запланирована на 8.30 по Москве. На ней будет присутствовать и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Трансляция южнокорейского телеканала YTN демонстрирует, что к настоящему моменту лидеры США и Южной Кореи осмотрели территорию КНДР с наблюдательного пункта в ДМЗ.

Далее Трамп, которого сопровождает дочь Иванка, отправится в пункт переговоров Пханмунджом, где рассчитывает встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном у демаркационной линии.