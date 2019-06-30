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Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

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Президент Южной Кореи согласился поехать с Трампом в демилитаризованную зону
7:34   30 Июня 2019
Весь мир

Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию, что в воскресенье, 30 июня, встретится с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Он заявил об этом в Сеуле, куда направился по завершении саммита G20 в Осаке, на пресс-конференции с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал Fox News.

«Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения», — сообщил президент США.

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Автор: Мария Милкевич
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