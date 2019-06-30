Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию, что в воскресенье, 30 июня, встретится с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
Он заявил об этом в Сеуле, куда направился по завершении саммита G20 в Осаке, на пресс-конференции с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал Fox News.
«Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом. Жду нашей встречи, у нас сложились хорошие отношения», — сообщил президент США.