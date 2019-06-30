Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил информацию, что в воскресенье, 30 июня, встретится с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Он заявил об этом в Сеуле, куда направился по завершении саммита G20 в Осаке, на пресс-конференции с главой Республики Корея Мун Чжэ Ином. Трансляцию мероприятия осуществлял телеканал Fox News.