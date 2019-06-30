Президент Южной Кореи согласился поехать с Трампом в демилитаризованную зону

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подтвердил в ходе воскресных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом, что поедет вместе с ним в демилитаризованную зону между севером и югом и надеется увидеть там руководителя КНДР Ким Чен Ына.

«Я тоже буду сопровождать Вас сегодня», — заявил Мун Чжэ Ин.

Лидеры допускают возможность встречи на военно-демаркационной линии с главой Северной Кореи.

«Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмет руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет огромным историческим событием», — отметил Мун Чжэ Ин.

Он считает, что это приветствие сыграет важную роль в продвижении процесса денуклеаризации и установления крепких мирных отношений на Корейском полуострове.

«Я желаю большого прогресса и плодотворности на переговорах президента Трампа и председателя Ким Чен Ына», — подчеркнул президент Южной Кореи.

Трамп намерен посетить корейскую демилитаризованную зону после полудня по местному времени перед отбытием из Республики Корея, которую посетил после завершения саммита «большой двадцатки» в Осаке.