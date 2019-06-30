Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили и депутат украинской Рады Олег Ляшко обменялись упреками в прямом эфире телеканала «НАШ».

Пикировка началась, когда Ляшко пожаловался на трудности, которые испытывают семьи с больными детьми.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — упрекнул оппонента Саакашвили.

В ответ депутат спросил, не желает ли грузинский экс-президент отправиться на родину, где против него открыто уголовное дело.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», — поинтересовался Ляшко.

Саакашвили, в свою очередь, напомнил сопернику, что он «построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». Далее политики продолжали взаимные обвинения в течение минуты, не реагируя на попытки ведущего программы их успокоить.