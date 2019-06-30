Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

 Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

 Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций

Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

 Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

 Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций

Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций
5:10   30 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили и депутат украинской Рады Олег Ляшко обменялись упреками в прямом эфире телеканала «НАШ».

Пикировка началась, когда Ляшко пожаловался на трудности, которые испытывают семьи с больными детьми.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — упрекнул оппонента Саакашвили.

В ответ депутат спросил, не желает ли грузинский экс-президент отправиться на родину, где против него открыто уголовное дело.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», — поинтересовался Ляшко.

Саакашвили, в свою очередь, напомнил сопернику, что он «построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не строящего Ляшко». Далее политики продолжали взаимные обвинения в течение минуты, не реагируя на попытки ведущего программы их успокоить.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #саакашвили #ляшко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...