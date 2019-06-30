Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Люди, пострадавшие от наводнения, начали получать компенсационные выплаты, рассказал глава Иркутской области Сергей Левченко.

В ночь на воскресенье глава государства Владимир Путин прибыл в Братск на совещание по устранению последствий паводка, где призвал начать делать выплаты «уже сегодня» и без ненужных формальностей.

«Сегодня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», — сообщается на сайте областного правительства

Губернатор добавил, что всем пострадавшим будут перечислять по 10 тысяч рублей, по спискам это 3600 человек. Необходимые средства, по его словам, уже поступили во все районы. Также на карточки переведены предусмотренные областным бюджетом соцвыплаты.