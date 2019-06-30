Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

 Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

 Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций

Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций
Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

 Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы
Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

Саакашвили и Ляшко переругались в прямом эфире

 Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ
Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

 Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций

Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций
5:02   30 Июня 2019
Россия

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Пострадавшие от паводка жители Приангарья начали получать компенсацию

Люди, пострадавшие от наводнения, начали получать компенсационные выплаты, рассказал глава Иркутской области Сергей Левченко.

В ночь на воскресенье глава государства Владимир Путин прибыл в Братск на совещание по устранению последствий паводка, где призвал начать делать выплаты «уже сегодня» и без ненужных формальностей.

«Сегодня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 миллионов рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», — сообщается на сайте областного правительства

Губернатор добавил, что всем пострадавшим будут перечислять по 10 тысяч рублей, по спискам это 3600 человек. Необходимые средства, по его словам, уже поступили во все районы. Также на карточки переведены предусмотренные областным бюджетом соцвыплаты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#паводок #иркутская область #выплаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...