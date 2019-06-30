Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал в воскресенье, что соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, вероятнее всего, пролонгируют на девять месяцев, пишет агентство Reuters.

Однако министр не считает целесообразным продолжать сокращение добычи нефти.

«Не думаю, что рынок нуждается в этом», — сказал он.

По мнению аль-Фалеха, спрос на нефть «немного падает», но в общем сохраняется на хорошем уровне.