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4:35   30 Июня 2019
Экономика

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Саудовский министр энергетики заявил, что сделку ОПЕК+ продлят на девять месяцев

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал в воскресенье, что соглашение ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, вероятнее всего, пролонгируют на девять месяцев, пишет агентство Reuters.

Однако министр не считает целесообразным продолжать сокращение добычи нефти.

«Не думаю, что рынок нуждается в этом», — сказал он.

По мнению аль-Фалеха, спрос на нефть «немного падает», но в общем сохраняется на хорошем уровне.

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Автор: Мария Милкевич
#нефть #саудовская аравия #аль-фалех

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