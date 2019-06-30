Сеул заявил, что КНДР вряд ли готова пойти на денуклеаризацию для ослабления санкций

Северная Корея не согласится на денуклеаризацию ради ослабления санкций, сказал радио Sputnik специальный советник южнокорейского лидера по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин.

«Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео продолжают говорить Северной Корее, что, пока не будет полной денуклеаризации, ослабления санкций не будет. На этих условиях КНДР, скорее всего, не будет вести переговоры с США», — заявил он.

Мун Чжон Ин считает, что Вашингтону нужно послать Пхеньяну сигнал о дружественных намерениях.

«США должны сделать некий жест, показывая, что они собираются сократить напряженность, не имеют враждебных намерений в отношении Северной Кореи», — предложил советник южнокорейского лидера.

В качестве жеста доброй воли могло бы выступить, например, освобождение северокорейского судна, которое Штаты обвинили в нарушении санкций и заблокировали на Американском Самоа.