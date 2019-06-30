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3:01   30 Июня 2019
Россия

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Более ста спасателей тушат пожар в двухэтажном здании в центре Москвы

Двухэтажный дом загорелся в столичных Хамовниках, к тушению привлечены дополнительные спасатели, передает на своем сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

«В 01.04 в оперативную дежурную смену… поступило сообщение о пожаре по адресу: 1-й Неопалимовский переулок, дом 9/15, где происходит загорание на 2-м этаже и кровле 2-х этажного здания», — уточняет МЧС.

Огонь охватил примерно 300 квадратных метров, о наличии пострадавших пока не известно. Ранее в ликвидации возгорании были задействованы 60 человек личного состава, позднее их число было увеличено до 103 человек. Также используется 28 единиц техники.

Отмечается, что на 02.00 площадь пожара сократилась до примерно 150 квадратных метров.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #мчс #пожар #хамовники

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