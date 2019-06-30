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Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

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2:23   30 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Климкин обозначил «главную проблему» для Украины после возвращения РФ в ПАСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что Европа и Россия предпримут попытки договариваться за спиной Украины, и это теперь главная проблема для Киева после восстановления права российской делегации в ПАСЕ.

«Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных», — написал министр.

Также он назвал восстановление прав делегации РФ «предательством Европы».

«Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной, и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику», — добавил Климкин.

По его словам, сейчас «в кулуарах можно услышать разговоры» о том, что проблема Украины находится в зоне ответственности как России, так и Европы, поэтому обе стороны должны действовать сообща. Но Климкин уверен, что действовать будет Москва, в то время как Европа — лишь наблюдать, и неопытность новых украинских властей поспособствует этому.

«И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам попытаются представить как долгожданную победу»,  — подытожил украинский министр.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #европа #украина #пасе #климкин

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