Иракские СМИ сообщают о раненых при столкновениях протестующих с полицией в Басре

Несколько человек пострадали в субботу в иракской Басре в ходе конфликта протестующих с полицейскими, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ, сообщает издание Shafaq News.

Есть данные о десятках задержанных.

Напомним, протестные акции в Басре продолжаются уже несколько дней. Граждане собираются у здания местной администрации, требуя повысить качество жизни.

Это происходит уже не в первый раз. Басра является вторым по величине и численности жителей городом в Ираке после Багдада, а также одним из самых жарких в мире.