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 Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

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Иракские СМИ сообщают о раненых при столкновениях протестующих с полицией в Басре

Иракские СМИ сообщают о раненых при столкновениях протестующих с полицией в Басре

 Йеменские хуситы сообщили о нападении на саудовский аэропорт Джизан

Йеменские хуситы сообщили о нападении на саудовский аэропорт Джизан
1:52   30 Июня 2019
Весь мир

Иракские СМИ сообщают о раненых при столкновениях протестующих с полицией в Басре

Иракские СМИ сообщают о раненых при столкновениях протестующих с полицией в Басре

Несколько человек пострадали в субботу в иракской Басре в ходе конфликта протестующих с полицейскими, которые применили против демонстрантов слезоточивый газ, сообщает издание Shafaq News.

Есть данные о десятках задержанных.

Напомним, протестные акции в Басре продолжаются уже несколько дней. Граждане собираются у здания местной администрации, требуя повысить качество жизни.

Это происходит уже не в первый раз. Басра является вторым по величине и численности жителей городом в Ираке после Багдада, а также одним из самых жарких в мире.

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Автор: Мария Милкевич
#ирак #протесты #басра

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