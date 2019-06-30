Замглавы Минэнерго заявил, что паводок в Приангарье не угрожает работе Братской ГЭС

Паводок в Иркутской области не представляет угрозу для работы Братской ГЭС, заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов на совещании с участием президента Владимира Путина по чрезвычайной ситуации в регионе.

«По общей остановке гидрологической в части Ангарского каскада, здесь ситуация довольно положительная. Так как у нас воды были маловодные, соответственно, водохранилище имеет увеличенную возможность запаса воды. Соответственно, если говорить о Братской ГЭС, за сутки прошедшие мы получили плюсом только 10 сантиметров при том, что емкость водохранилища позволяет еще более четырех метров набирать. Поэтому здесь рисков мы не видим», — уточнил министр.

Он также добавил, что высокий уровень воды создает определенные трудности в ходе восстановительных работ. В городе Тулун в ряде мест вода превышает два метра, и придется ждать, пока она сойдет.

Черезов подчеркнул, что все энергетические объекты были своевременно отключены, поэтому оборудование не было повреждено, а также удалось избежать угрозы безопасности населения.