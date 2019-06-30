Путин из Братска отправится в Минск

Российский лидер Владимир Путин после завершения саммита G20 в Японии и совещания в Братске отправляется в Белоруссию, чтобы в воскресенье поприсутствовать на закрытии Европейских игр в Минске.

Ранее о визите в Минск после саммита сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, но из-за чрезвычайной ситуации в Иркутской области Путину пришлось изменить планы и сделать по пути остановку в Братске, чтобы ознакомиться с обстановкой и дать необходимые указания.

Напомним, II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня при участии спортсменов из 50 государств, на открытии состязаний присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев.