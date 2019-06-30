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0:21   30 Июня 2019
Весь мир

Йеменские хуситы сообщили о нападении на саудовский аэропорт Джизан

Йеменские хуситы сообщили о нападении на саудовский аэропорт Джизан

Хуситское движение «Ансар Алла», контролирующее север Йемена, сообщило в субботу о нападении на саудовский аэропорт Джизан с использованием беспилотника, что якобы нарушило работу воздушной гавани, передает телеканал «аль-Масира».

Воюющая в Йемене арабская коалиция под эгидой Саудовской Аравии на данный момент никак не прокомментировала данное сообщение.

«ВВС начали широкомасштабную воздушную операцию против аэропорта Джизан с использованием беспилотника Qasef-2K. Удар нацелен по ангарам для военных самолетов и другим военным целям, — приводит телеканал слова официального представителя лояльных хуситам ВС Яхъю Саида. — В результате операции нанесены точные удары по целям, что привело к выходу из строя аэронавигации».

Он заявил, что хуситы будут и впредь атаковать военные объекты Саудовской Аравии.

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Автор: Мария Милкевич
#война #йемен #хуситы #саудовская аравия

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