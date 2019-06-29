Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что 3 июля в Москве соберет очередное совещание по чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

«Мы с вами 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве», — сообщил президент.

По завершении прошедшего ночью в аэропорту Братска совещания Путин резюмировал, что масштаб разрушений очень большой, и будет составлен проект поручений.