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23:49   29 Июня 2019
Россия

Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что 3 июля в Москве соберет очередное совещание по чрезвычайной ситуации в Иркутской области.

«Мы с вами 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве», — сообщил президент.

По завершении прошедшего ночью в аэропорту Братска совещания Путин резюмировал, что масштаб разрушений очень большой, и будет составлен проект поручений.

«По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше», — добавил глава государства.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #паводок #иркутская область

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