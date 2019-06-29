Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье

Российский лидер Владимир Путин указал сформировать правительственную комиссию по устранению последствий паводка в Иркутской области во главе с вице-премьером Виталием Мутко. Об этом президент заявил на совещании в аэропорту Братска.

«Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу», — сообщил глава государства.

Ранее Путин призвал срочно составить план действий по восстановлению жилья, чтобы к холодам люди были им обеспечены, а также организовать снабжение пострадавших питьевой водой.