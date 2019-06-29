Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

 Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье

Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

 Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20
Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

Путин соберет второе совещание по ЧС в Иркутской области 3 июля

 Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье

Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

 Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20
23:42   29 Июня 2019
Россия

Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье

Мутко возглавит правкомиссию по устранению последствий паводка в Приангарье

Российский лидер Владимир Путин указал сформировать правительственную комиссию по устранению последствий паводка в Иркутской области во главе с вице-премьером Виталием Мутко. Об этом президент заявил на совещании в аэропорту Братска.

«Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу», — сообщил глава государства.

Ранее Путин призвал срочно составить план действий по восстановлению жилья, чтобы к холодам люди были им обеспечены, а также организовать снабжение пострадавших питьевой водой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#путин #мутко #паводок #иркутская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...