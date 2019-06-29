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23:24   29 Июня 2019
Весь мир

Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

Соперница Байдена в предвыборной гонке демократов собрала два миллиона пожертвований за день

Претендент на выдвижение кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года в США, сенатор от Калифорнии Камала Харрис рассказала в субботу в Twitter, что за сутки смогла собрать более 2 миллионов долларов пожертвований от добровольцев на предвыборную кампанию.

«Мы просили вас поддержать нашу кампанию «За народ», и вы сделали это. За 24 часа, прошедших после дебатов демократов, мы получили более 2 миллионов долларов от 63 277 человек. Вы очень мотивировали и вдохновили меня», — заявила она.

Пресс-секретарь сенатора Иэн Сэмс написал в Twitter, что результаты сбора пожертвований стали лучшими за один отдельно взятый день.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #выборы #пожертвования #харрис

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