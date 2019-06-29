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23:01   29 Июня 2019
Россия

Глава Приангарья сообщил о решении проблем с водой и питанием

Глава Приангарья сообщил о решении проблем с водой и питанием

Проблема снабжения населения пострадавший районов Иркутской области продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости полностью решена, запасы будут пополняться, рассказал глава региона Сергей Левченко на совещании в аэропорту Братска с участием президента РФ Владимира Путина.

«Запас бутилированной воды имеется, в складах размещено 22 тонны продовольственной муки, 400 тонн продовольственной пшеницы, которая может быть использована для производства муки. Имеющиеся сегодня запасы позволят обеспечить потребности выпечки хлеба на 20 дней. Запасы готовятся для пополнения», — уточнил губернатор.

Напомним, после завершения саммита «большой двадцатки» в Осаке российский лидер прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим ЧС в связи с паводком.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #левченко #паводок #иркутская область

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