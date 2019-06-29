Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

Российский лидер Владимир Путин на совещании по устранению последствий паводка в Иркутской области заявил, что новый учебный год в местных школах должен начаться своевременно, 1 сентября.

Глава государства добавил, что необходимо подключить к работе ФАС и МВД, взять под контроль ценообразование в пострадавшем регионе, чтобы злоумышленники не смогли нажиться на людском горе.

Также Путин поручил отправить детей из подтопленных районов на отдых в летние лагеря.