Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах
Российский лидер Владимир Путин на совещании по устранению последствий паводка в Иркутской области заявил, что новый учебный год в местных школах должен начаться своевременно, 1 сентября.
Глава государства добавил, что необходимо подключить к работе ФАС и МВД, взять под контроль ценообразование в пострадавшем регионе, чтобы злоумышленники не смогли нажиться на людском горе.
Также Путин поручил отправить детей из подтопленных районов на отдых в летние лагеря.
«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», — указал президент.