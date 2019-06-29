Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

 Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района

Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

 Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями

Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями
Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

 Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района

Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

 Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями

Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями
22:16   29 Июня 2019
Россия

Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

Путин призвал устранить последствия паводка в Приангарье и вовремя начать занятия в школах

Российский лидер Владимир Путин на совещании по устранению последствий паводка в Иркутской области заявил, что новый учебный год в местных школах должен начаться своевременно, 1 сентября.

Глава государства добавил, что необходимо подключить к работе ФАС и МВД, взять под контроль ценообразование в пострадавшем регионе, чтобы злоумышленники не смогли нажиться на людском горе.

Также Путин поручил отправить детей из подтопленных районов на отдых в летние лагеря.

«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», — указал президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#путин #паводок #иркутская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...