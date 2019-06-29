Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов Приангарья питьевой водой

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить население подтопленных районов Иркутской области питьевой водой, а также найти родственников пострадавших.

На совещании с местными властями в аэропорту Братска президент также заявил о необходимости оперативно информировать население о всех видах оказываемой помощи, а также об адресах пунктов временного размещения.

По словам главы государства, нужно в самое ближайшее время составить план восстановления жилых домов, чтобы к прихожу холодов люди не остались в палатках.

Выплаты пострадавшим, подчеркнул Путин, нужно начать уже сейчас. Важно, чтобы средства не только поступили в регион, но и дошли до каждой конкретной семьи.