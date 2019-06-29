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21:59   29 Июня 2019
Политика

Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов Приангарья питьевой водой

Путин призвал обеспечить жителей подтопленных районов Приангарья питьевой водой

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить население подтопленных районов Иркутской области питьевой водой, а также найти родственников пострадавших.

На совещании с местными властями в аэропорту Братска президент также заявил о необходимости оперативно информировать население о всех видах оказываемой помощи, а также об адресах пунктов временного размещения.

По словам главы государства, нужно в самое ближайшее время составить план восстановления жилых домов, чтобы к прихожу холодов люди не остались в палатках.

Выплаты пострадавшим, подчеркнул Путин, нужно начать уже сейчас. Важно, чтобы средства не только поступили в регион, но и дошли до каждой конкретной семьи.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #паводок #иркутская область

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