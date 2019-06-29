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22:09   29 Июня 2019
Россия

Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района

Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу совершил рабочий объезд Центрального района, пишут Невские Новости.

Он нанес визит в сад Даниила Гранина, новый жилой комплекс «Царская столица» и встретился с жителями Центрального района. Беглов обсудил с населением судьбу Соляного переулка, поликлиники и гимназии.

Беглов вручил папку с поступившими через соцсети жалобами главе Центрального района

Районная администрация рассказала о проделанной работе, а градоначальник в ответ вручил главе Максиму Мейксину папку, в которой собраны жалобы местных жителей, поступившие Беглову через социальную сеть «ВКонтакте». Первоочередной проблемой стала ситуация со свалкой на улице Тюшина.

Беглов лично пообещал жильцами ЖК «Царская столица», что свалку ликвидируют, а также посоветовал чаще обращаться к нему через личные сообщения во «ВКонтакте».

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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