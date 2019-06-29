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21:57   29 Июня 2019
Россия

Тело подростка обнаружили в съемном доме под Москвой

Тело подростка обнаружили в съемном доме под Москвой

Следователи выясняют причины гибели подростка, тело которого нашли в съемном доме в Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по региону Ольга Врадий в субботу, 29 июня.

Тело 17-летнего юноша без видимых признаков насильственной смерти обнаружили накануне в одном из частных домов в Наро-Фоминском городском округе. Правоохранители уже организовали проведение доследственной проверки.

Врадий отметила, что тело нашел риелтор, пришедший принимать ранее арендованный компанией подростков дом. По предварительной информации, причиной смерти молодого человека послужило отравление неизвестным веществом.

 

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Автор: Алла Ларионова
#подмосковье #подросток

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