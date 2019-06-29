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21:33   29 Июня 2019
Россия

Путин прибыл в Братск в связи с паводком

Путин прибыл в Братск в связи с паводком

Российский лидер Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где введен режим ЧС на фоне паводка.

Президент отправился в Иркутскую область из Японии, где завершился саммит «большой двадцатки», и поздно ночью уже был на месте.

В аэропорту Братска должно состояться совещание Путина с местными властями и главами федеральных ведомств, которые опишут ему текущую обстановку, меры по оказанию помощи гражданам и ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, паводок в Иркутской области был вызван обильными осадками, пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации. По последней информации ГУ МЧС по региону, в 48 населенных пунктах подтоплены жилища, в которых проживают порядка 10 тысяч человек, пять человек погибли, о судьбах еще нескольких ничего не известно.

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Автор: Мария Милкевич
#путин #паводок #братск #чс

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