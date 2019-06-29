Саудовские СМИ показали, как Трамп разыграл наследного принца на G20

СМИ Саудовской Аравии показали сюжет о попытке американского лидера Дональда Трампа разыграть наследного принца Мухаммеда бен Сальмана на саммите G20 в японской Осаке.

Видео продемонстрировал саудовский новостной портал «Хабр аль-Аджиль». На нем Трамп, направляясь к своему месту в зале заседаний, хлопает по плечу сидящего к нему спиной наследного принца. Бен Сальман тут же оглядывается, чтобы посмотреть, в чем дело, но там уже никого нет, так как Трамп прошел дальше.

فيديو ???? . . خلال اجتماعات قمة العشرين .. شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. . .#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين . pic.twitter.com/c5K9OFaE8v — خبر عاجل (@AjelNews24) June 29, 2019

Удивленный принц быстро смотрит в другую сторону и видит Трампа, который кивает ему.

Напомним, очередная встреча лидеров «большой двадцатки» состоится в 2020 году в Саудовской Аравии.