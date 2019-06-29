Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

 Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку

Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

 Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба

Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба
Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

 Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку

Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

 Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба

Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба
20:41   29 Июня 2019
Россия

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за оказанное доверие. Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице издания «Невские новости» во «ВКонтакте».

 

«Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, хочу сказать вам огромное спасибо. Мой общественный штаб собрал более 350 тысяч подписей в мою поддержку. Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать также трудится над улучшением качества жизни наших ленинградцев и петербуржцев. Спасибо», — заявил Беглов.

Ранее в субботу, 29 июня стало известно, что Беглов сдал подписи жителей города и мундепов в Горизбирком. Ему удалось собрать достаточное число подписей для преодоления муниципального фильтра в качестве самовыдвиженца.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#благодарность #беглов #санкт- петербург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...