Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей города за оказанное доверие. Соответствующая видеозапись появилась на официальной странице издания «Невские новости» во «ВКонтакте».

«Уважаемые ленинградцы и петербуржцы, хочу сказать вам огромное спасибо. Мой общественный штаб собрал более 350 тысяч подписей в мою поддержку. Я оправдаю ваше доверие и буду продолжать также трудится над улучшением качества жизни наших ленинградцев и петербуржцев. Спасибо», — заявил Беглов.

Ранее в субботу, 29 июня стало известно, что Беглов сдал подписи жителей города и мундепов в Горизбирком. Ему удалось собрать достаточное число подписей для преодоления муниципального фильтра в качестве самовыдвиженца.