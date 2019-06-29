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 Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями

Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями
21:08   29 Июня 2019
Весь мир

Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями

Трамп посетит демилитаризованную зоны между Северной и Южной Кореями

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье 30 июня побывает в демилитаризованной зоны на границе КНР и КНДР.

Об этом говорится в официальном расписании президента США, которое распространил Белый дом.

В частности, в документе говорится, что Дональд Трамп встретится в воскресенье с южнокорейским президентом Мун Чже Ином, после переговоров с которым и совместной итоговой конференции, отправиться в демилитаризованную зону между двумя Кореями, откуда осмотрит территорию Северной Кореи и через 15 минут отправится в обратный путь.

Интересно, что встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в расписании Дональда Трама нет.

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Автор: Александр Люблинский
#кндр #трамп #кнр #визит #демилитаризованная зона

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