Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Обязательства российской стороны по уплате членских взносов в бюджет Совета Европы наступят после того, как права нашей делегации будут восстановлены в полном объеме.

Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», - пояснил замминистра.

Напомним: российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. Также делегаты из РФ были отстранены от участия в наблюдательных органах ПАСЕ и лишены возможности входить в состав руководящих органов ассамблеи. После того, как в 2015 года в на заседаниях ПАСЕ дважды рассматривался вопрос о восстановлении российской делегации в правах, но об раза санкции лишь усиливались, Россия с 2016 года приняла решение не посылать делегацию в ПАСЕ, а с 2017 года заморозила выплату членских взносов в бюджет организации.

На минувшей неделе – 26 июня 2019 года – участники летней сессии ПАСЕ несмотря на яростные протесты украинской делегации, проголосовали за резолюцию, подтверждающую восстановление прав России в полном объеме.