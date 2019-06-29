Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

 Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку

Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

 Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба

Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба
Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

Беглов поблагодарил петербуржцев за доверие

 Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку

Андрей Константинов считает, что в деле гибели журналиста Максимова нельзя ставить точку
Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

Массовое шествие вновь началось в Тбилиси

 Депутат Рады назвал Климкина позором Украины

Депутат Рады назвал Климкина позором Украины
Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

 Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба

Штаты заинтересованы в спасении террористов, а не мирного населения Идлиба
20:18   29 Июня 2019
Весь мир

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Обязательства российской стороны по уплате членских взносов в бюджет Совета Европы наступят после того, как права нашей делегации будут восстановлены в полном объеме.

Об этом журналистам рассказал заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства», - пояснил замминистра.

Напомним: российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы была лишена права голоса в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и вхождением Крыма в состав РФ. Также делегаты из РФ были отстранены от участия в наблюдательных органах ПАСЕ и лишены возможности входить в состав руководящих органов ассамблеи. После того, как в 2015 года в на заседаниях ПАСЕ дважды рассматривался вопрос о восстановлении российской делегации в правах, но об раза санкции лишь усиливались, Россия с 2016 года приняла решение не посылать делегацию в ПАСЕ, а с 2017 года заморозила выплату членских взносов в бюджет организации.

На минувшей неделе – 26 июня 2019 года – участники летней сессии ПАСЕ несмотря на яростные протесты украинской делегации, проголосовали за резолюцию, подтверждающую восстановление прав России в полном объеме.

Сторчак рассказал, когда Россия должна будет уплатить взносы в бюджет СЕ

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #пасе #минфин #взносы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...