Беглов сдал подписи жителей и мундепов в Горизбирком

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал документы в Горизбирком для регистрации в качестве кандидата на выборах главы города. За его выдвижение подпись поставили 80 тысяч горожан и 162 муниципальных депутата.

Глава города доставил в городскую избирательную комиссию Северной столицы подписи 162 муниципальных депутатов из 108 округов. Этого количества кандидату хватит, чтобы пройти муниципальный фильтр как самовыдвиженцу. Помимо этого, градоначальник принес в Горизбирком 80 тысяч 331 подпись граждан. Их тоже достаточно для преодоления фильтра.

Среди сенаторов, которых он предложил в Совет Федерации от Санкт-Петербурга в случае его победы — единорос Александр Ватагин, действующий спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также директор 239 губернаторского лицея Максим Пратусевич.